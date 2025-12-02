Биометрия: современный способ подтверждения личности

В эпоху цифровых технологий все больше сфер жизни переходит на биометрическую идентификацию. Этот метод постепенно вытесняет привычные пароли и бумажные документы, предлагая более удобное и надежное решение для подтверждения личности.

Суть биометрии – в использовании уникальных биологических характеристик человека: отпечатков пальцев, радужки глаза, голоса или черт лица. В отличие от традиционных средств аутентификации (паспорта, ПИН‑кода или пароля), биометрические данные невозможно потерять.

Сегодня биометрия применяется повсеместно: для оплаты покупок, разблокировки гаджетов, доступа к «Госуслугам», прохождения контроля в аэропортах, оплаты проезда в метро, получения финансовых услуг. С 1 марта 2026 года биометрические данные понадобятся, чтобы получить заем в МФО. Эта мера призвана защитить граждан от мошеннических схем с использованием чужих паспортных данных.

Зарегистрировать биометрию, чтобы пользоваться услугами МФО, можно разными способами. Первый – в приложении «Госуслуги Биометрия» с использованием загранпаспорта нового образца и смартфона с NFC. Второй способ – в банке по паспорту и СНИЛС. Адреса офисов доступны на портале «Госуслуги». Также некоторые банки предлагают выезд специалиста в офис или на дом к клиенту.

Единая биометрическая система надежно защищает персональные данные: они хранятся в зашифрованном виде, а доступ возможен только с согласия владельца. Через приложение «Госуслуги Биометрия» или портал «Госуслуги» можно проверить статус биометрии и при необходимости обновить данные. Отзыв согласия на использование биометрических данных и удаление информации из системы доступно в «Госуслугах» или при обращении в МФЦ.

Для максимальной защиты своих биометрических данных следует:

проходить регистрацию только через официальные каналы (приложение «Госуслуги Биометрия» или аккредитованные банки);

периодически мониторить список организаций, получивших доступ к вашим данным (информация доступна на «Госуслугах»).

Таким образом, биометрическая идентификация сочетает удобство использования с высоким уровнем защиты. При соблюдении базовых правил безопасности она становится надежным инструментом для взаимодействия с цифровыми сервисами.

Подборку МФО, чья деятельность соответствует требованиям Банка России, можно изучить по ссылке: https://www.spotcredit.ru*.

* Ресурс принадлежит ИП Нефедов А.С. (ОГРНИП: 317547600018449) и не является финансовым учреждением, банком или кредитором, а также не несет ответственности за любые заключенные договоры или условия. Все материалы, размещенные на данном сайте, имеют информационный характер.

Реклама. Рекламодатель – ИП Нефедов А.С. ИНН: 741706484254. erid: CQH36pWzJqDzE7ZPUbbLagB5eXMpiLmeP6Ya8jvoaUiw18