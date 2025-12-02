Орловская прокуратура заступилась за льва, хорей и енотов

Надзорное ведомство потребовало содержать животных в нормальных условиях.

Любопытное дело рассмотрел Хотынецкий районный суд. Иск подал Орловский природоохранный межрайонный прокурор, выступивший в защиту интересов Российской Федерации. Ответчиком по дела являлось бюджетное учреждение Орловской области «Дирекция особо охраняемых природных территорий». Прокурор просил о возложении на ответчика обязанности, а именно обеспечить проведение мероприятий по содержанию животных.

Как пояснили в пресс-службе суда, подаче иска предшествовала проверка. Природоохранная межрайонная прокуратура провела ее с участием специалистов Управления Россельхознадзора. Это была проверка исполнения законодательства обращения с животными, содержащимися в зоовольерном комплексе БУ ОО «Дирекция особо охраняемых природных территорий».

В ходе проверки были выявлены нарушения требований ветеринарно-санитарного законодательства, а именно: площадь вольеров для медведей, лисиц, волков, льва африканского, рыси, енотов, хорей лесных, кролика, уток индийских бегунов, голубей домашних, орлана белохвоста, павлинов, журавлей не соответствовала требуемым размерам. Также проверяющие указали, что в уличных вольерах нет естественного грунта – земли или газона, причем данное нарушение было зафиксировано в вольерах у всех хищных животных.

В вольерах у лис, волков, льва и енотов на момент проверки было установлено менее двух укрытий, что проверяющие тоже посчитали нарушением. По итогам проверки прокуратура внесла в адрес директора БУ ОО «Дирекция в ООПТ» представление об устранении выявленных нарушений. Однако из иска следовало, что «принятыми мерами реагирования не удалось обеспечить соблюдение требований ветеринарного законодательства и законодательства об ответственном обращении с животными».

Прокурор также указал в иске, что «подобные факты нарушений, допущенных администрацией Учреждения, могут повлечь крайне негативные последствия в виде причинения вреда животному миру. По ходатайству ответчика была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Она показала, что «выполнение работ по расширению вольеров для животных (хищников) в рамках капитального ремонта и существующего территориального планирования зоовольерного комплекса не представляется возможным, необходимо выполнение работ по реконструкции с изменением местоположения вольеров».

Именно это экспертное заключение положил в основу своего решения суд. Он удовлетворил исковые требования Орловского природоохранного межрайонного прокурора и возложил на БУ ОО «Дирекция особо охраняемых природных территорий» обязанность в течение 1 года со дня вступления в законную силу решения суда обеспечить наличие вольеров на территории зоовольерного комплекса, учитывающих видовые особенности животных и их размеры. Решение еще не вступило в законную силу, отметила пресс-служба Хотынецкого районного суда.

