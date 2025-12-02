УФАС отказалось вносить поставщика обуви в «черный список»

На этом настаивала «Дорожная служба».

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области рассмотрела жалобу АО «Дорожная служба» на ООО «Мастак-НН». Областное дорожное предприятие просило антимонопольщиков включить сведения об указанной выше фирме в реестр недобросовестных поставщиков. Это закрыло бы нижегородской компании доступ к госзаупкам на несколько лет. Как следует из материалов дела, «Дорожная служба» в сентябре 2025 года объявила о проведении конкурса в электронной форме.

Его участниками могли быть только представители малого и среднего предпринимательства. «Дорожная служба» планировала закупить спецобувь для своих работников. Начальная максимальная цена договора составляла 1,807 миллиона рублей. Победителем закупки было признано ООО «Мастак-НН», предложившее исполнить контракт по наименьшей цене – за 1,417 миллиона рублей. Из обращения «Дорожной службы» в УФАС следовало, что победитель уклонился от заключения договора по результатам закупки. Поэтому заказчик просил внести его в реестр. Однако комиссия Орловского УФАС России пришла к иному выводу. Она установила, что в установленный срок победитель закупки действительно не подписал проект договора, направленный ему заказчиком. Поэтому заказчик решил отказаться от заключения договора. На заседании комиссии УФАС выступил представитель фирмы.

По его словам, «уклонение от заключения договора было вызвано объективной невозможностью исполнения договора в полном объеме в связи с отсутствием на рынке требуемых заказчиком размеров товара – спецобуви 37 и 38 размера (всего в количестве четырех штук, по две пары каждого размера)». Он также объяснил, что в качестве товара фирма планировала использовать продукцию Nordman, полностью соответствующую техническому заданию закупки.

Уже после проведения закупки выяснилось, что указанная фирма не производит спецобувь редких 37 и 38 размеров. Победитель торгов направлял заказчику письма, объясняя возникшую проблему, и предлагал либо скорректировать размеры обуви, либо рассмотреть альтернативные варианты поставки данных размеров. При этом фирма не отказывалась от поставки оставшейся партии обуви в количестве 394 пар. Какой-либо письменный ответ заказчик фирме не отправил.

Более того, комиссия УФАС установила, что стороны вели телефонные переговоры, пытаясь решить возникшую проблему, но к консенсусу так и не пришли. УФАС напомнило, что основанием для включения соответствующих сведений в реестр недобросовестных поставщиков является только такое уклонение от заключения контракта или от исполнения условий договора, которое предполагает его недобросовестное поведение.

Но в данном случае недобросовестного поведения со стороны поставщика антимонопольный орган не усмотрел. Наоборот, комиссия пришла к выводу, что поставщик всеми силами пытался решить возникшую проблему, что позволило бы заключить договор и поставить товар. Поэтому комиссия решила сведения о нижегородской фирме в реестр недобросовестных поставщиков не включать. Решение УФАС может быть обжаловано в арбитражном суде.

ИА “Орелград”