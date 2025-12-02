В Орле прошло итоговое заседание оперативного штаба

Его работу в текущем году оценили положительно.

В заседании оперативного штаба в Орловской области приняли участие представители силовых структур и органов государственной власти региона.

Участники встречи рассмотрели итоги антитеррористических учений и тренировок, проведённых в текущем году. Также был утверждён соответствующий план на предстоящий период.

Руководитель штаба – начальник Управления ФСБ России по Орловской области Вячеслав Князьков отметил, что штабу пришлось работать в условиях динамично меняющейся оперативной обстановки и выполнять новые и нестандартные задачи. Однако он положительно оценил итоги этой деятельности, а также взаимодействия между различными ведомствами.

На основе анализа были выработаны меры, направленные на повышение уровня готовности сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

ИА «Орелград»