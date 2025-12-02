ООО «Авангард-Агро-Орёл» превысило дозировку

2.12.2025 | 16:50 Закон и порядок, Новости

Орловская компания переборщила с препаратом при химической обработке кукурузного поля.

ИА “Орелград”, автор Светлана Числова

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Известно, что работы проводились на территории нашего региона. Это было 11 ноября. Компания обработала посевы кукурузы на зерно препаратом «Шарпей».

При этом ООО использовало препарат в соотношении по 0,32 литра на гектар (при допустимой дозировке от 0,15 до 0,3 литра). Это стало нарушением федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

««Авангард-Агро-Орёл» выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований», – указали в ведомстве.

