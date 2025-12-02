В 2025 году россияне могут получить рекордные доходы от вкладов

По прогнозам, пассивный заработок превысит 9,5 трлн рублей.

На 16‑м Инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!» старший вице‑президент ВТБ Алексей Охорзин сообщил, что в 2025 году ожидаемый объем процентных доходов россиян по сберегательным продуктам составит около 9,5 триллиона рублей. (Что больше примерно в 1,5 раза, чем в 2024). Процентные доходы по сберегательным вкладам сопоставимы с общим объемом кредитов физлицам и вдвое превышают объем выданной в 2025 году ипотеки.

1,6 трлн рублей — доля ВТБ в выплачиваемых населению процентных доходах. Алексей Охорзин отметил, что на фоне смягчения ключевой ставки многие задаются вопросом: копить или тратить? Однако, по его мнению, важнее определить: на какие цели расходовать средства сейчас, на что лучше копить или инвестировать в перспективе. Алексей Охорзин подчеркнул, что сберегательные продукты сохраняют актуальность, так как защищают от инфляции и обеспечивают стабильный пассивный доход.

ИА “Орелград”