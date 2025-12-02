В 2025 году россияне могут получить рекордные доходы от вкладов

2.12.2025

По прогнозам, пассивный заработок превысит 9,5 трлн рублей.

На 16‑м Инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!» старший вице‑президент ВТБ Алексей Охорзин сообщил, что в 2025 году ожидаемый объем процентных доходов россиян по сберегательным продуктам составит около 9,5 триллиона рублей. (Что больше примерно в 1,5 раза, чем в 2024). Процентные доходы по сберегательным вкладам сопоставимы с общим объемом кредитов физлицам и вдвое превышают объем выданной в 2025 году ипотеки.

1,6 трлн рублей — доля ВТБ в выплачиваемых населению процентных доходах. Алексей Охорзин отметил, что на фоне смягчения ключевой ставки многие задаются вопросом: копить или тратить? Однако, по его мнению, важнее определить: на какие цели расходовать средства сейчас, на что лучше копить или инвестировать в перспективе. Алексей Охорзин подчеркнул, что сберегательные продукты сохраняют актуальность, так как защищают от инфляции и обеспечивают стабильный пассивный доход.

ИА “Орелград”


