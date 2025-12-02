Предновогодний тренд: банки повышают ставки по вкладам

В конце 2025 года активизировали повышение ставок по депозитам.

Кредитные организации стремятся привлечь стабильную ликвидность и отвечают на рост интереса населения к сберегательным продуктам (в том числе на фоне выплаты 13‑х зарплат). Ряд крупных банков скорректировал условия по вкладам.

ВТБ с 1 декабря 2025 повышает ставки по рублевым депозитам на четыре и шесть месяцев для всех клиентов. Газпромбанк, Банк Дом.РФ, Т‑банк, МКБ и другие финансовые учреждения приняли аналогичные решения в последнюю неделю осени.

Банк России зафиксировал первый с начала 2025 года рост средней максимальной ставки по вкладам в ТОП‑10 банков во вторую декаду ноября — на 0,18 п. п., до 15,50 % годовых. До этого с января показатель снижался, потеряв в сумме 6,2 п. п.

По данным «РБК Инвестиции», на 28 ноября средняя максимальная доходность вкладов: 3 месяца — 15,40 % годовых, 6 месяцев — 14,90 % годовых, 12 месяцев — 13,49 % годовых.

Старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» отметил, что на розничный рынок под конец года возвращается «время вкладчика».

Также фиксируется рост ставок на комбинированные продукты. Однако они используются для стимулирования кросс‑продаж внутри финансовых групп, но не являются массовым предложением на рынке.

ИА “Орелград”