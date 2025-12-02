Скончался орловский историк Олег Фёдоров

Также он служил в органах внутренних дел и участвовал в боевых действиях.

Об этом сообщили в соцсетях Орловского государственного института культуры.

Олег Александрович Фёдоров родился 4 октября 1955 года. В 1978 году он окончил Орловский государственный педагогический институт. Впоследствии стал кандидатом исторических наук и профессором (соответствующей кафедры ОГИК).

Кроме того, он являлся проректором по научной работе данного вуза.

Перед тем, как перейти на работу в ОГИК, Олег Фёдоров преподавал историю в Орловской специальной средней школе милиции МВД СССР – Орловской высшей школе МВД РСФСР (сейчас это Орловский юридический институт МВД имени Лукьянова). В этом учебном заведении он возглавлял кафедру общественных наук. Фёдоров был полковником милиции в отставке. Кроме того, он являлся ветераном боевых действий.

«Мы выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам Олега Александровича. Память о нём навсегда останется в наших сердцах», – высказались в вузе.

ИА «Орелград»