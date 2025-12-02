Управляющая компания в Орле четыре месяца не реагирует на заявку

Просьба о замене участка канализации поставила ООО «УО МКД» в тупик.

Жительница дома № 36 по улице Лескова уже четыре месяца пытается добиться от управляющей компании замены канализационного стояка. Зданию более полувека – коммунальные сети изношены, рассказала женщина «Орловскому Вестнику». Чугунные трубы в ряде квартир уже заменили на пластиковые. Правда, этому предшествовали ЧП с засором.

В августе женщина обратилась к диспетчеру УК с вопросом о замене трубы. Ей посоветовали написать заявление. 1 августа заявление было подано — диспетчер приняла его и попросила ждать звонка от мастера. На протяжении четырех месяцев ответы на вопросы о сроках неизменно звучат так: «Ждите». В попытке ускорить процесс орловчанка связалась с директором УК. Тогда он сослался на занятость в период подготовки к отопительному сезону. Наступил декабрь – про заявку помнят, заверили в УК.

Собственник регулярно оплачивает коммунальные услуги — задолженностей перед УК нет. Причина игнорирования заявки остается неясной.