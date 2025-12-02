В Орле в НКМЦ имени Круглой передали игрушки из «Коробок храбрости»

В рамках благотворительной акции собрали тысячи полезных предметов.

Сегодня их должны были передать больным детям.

Целью акции было собрать подарки для детей, которые проходят длительное лечение в больницах нашего региона, сообщили в Орловском региональном отделении партии «Единая Россия».

Так, акцию поддержали организации и предприятия области, депутатский корпус, местные и первичные отделения партии, волонтёры, просто неравнодушные жители.

Значительный объём подарков был собран во время конференции Орловского городского отделения «Единой России». Также помогли волонтёры студенческого движения «Орлята» (из Института педагогики и психологии ОГУ имени Тургенева), коллектив регионального Управления ФНС России, педагоги и учащиеся музыкального колледжа, артисты и сотрудники кукольного театра, а также театра «Свободное пространство».

В этом году акция проводилась уже в 13-й раз. Принимались игрушки, конструкторы и пазлы, книги и раскраски, канцпринадлежности, другие подобные предметы.

Сегодня, в преддверии Дня волонтёра России, собранное должны были передать в медицинские учреждения. Как рассказали в Орловском областном Совете народных депутатов, это уже сделали в отношении НКМЦ имени Круглой.

«Коробки храбрости» устанавливали на базе регионального отделения партии, а также в трёх партнёрских организациях.

ИА «Орелград»