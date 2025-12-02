В 2026 году прогнозируется удвоение объема трансграничных переводов

Особый фокус на Китай и продвижение оплаты по QR‑коду.

На 16‑м Инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!» старший вице‑президент ВТБ Алексей Охорзин представил прогноз: в 2026 году объем трансграничных переводов розничных клиентов вырастет вдвое. Причины ожидаемого всплеска – расширение числа направлений для мгновенных переводов и увеличение спектра доступных сервисов. Среди приоритетных задач Алексей Охорзин отметил развитие трансграничных расчетов для россиян с Китаем, продвижение оплаты товаров по QR‑коду.

За январь–ноябрь 2025 года около 9 млн трансграничных переводов совершено розничными клиентами ВТБ (в пять раз больше, чем за аналогичный период 2024 года). Объем операций увеличился в 5,5 раза, средний чек достиг 26 тысяч рублей. Частота операций — три перевода в месяц на клиента. Среди основных целей помощь родным, оплата зарубежных сервисов, покупка товаров и услуг, перевод на личные зарубежные счета для путешествий и пополнения кошельков. Более 150 стран — доступны для отправки денег. Оплата по QR‑коду доступна в четырех странах: Вьетнаме, Кыргызстане, Таджикистане и Турции.

Напомним, с 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026 года россияне могут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Для этого необходим только действующий загранпаспорт, срок действия которого должен покрывать весь период пребывания в стране. Безвизовый режим не распространяется на поездки с целью работы и учебы.

ИА “Орелград”