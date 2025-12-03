«Аврора» купила участок в ТОР «Мценск»

Компания является одной из крупнейших в Орловской области в сфере металлургии.

Земельный участок на улице Автомагистраль (кадастровый номер 57:27:0010504:129) имеет площадь 15 765 кв. м. Вид разрешенного использования – складские площадки. Начальная цена была установлена на уровне 12,42 млн рублей. На участие в аукционе заявились ООО «Мценский завод медной катанки» и ООО «НПО АВРОРА». Однако непосредственно к торгам приступила лишь последняя компания. С ней и будет заключен договор купли-продажи. Итоговая цена земли– 12,79 млн рублей, указано в ГИС “Торги”.

Земельный участок полностью расположен в границах территории опережающего развития «Мценск». В соответствии с разрешенным использованием не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений. Земельный участок пересекается с санитарно-защитными зонами для ООО «НПО Аврора» и объекта промплощадки ОАО «Мценский литейный завод».

Металлургическая компания НПО «Аврора» – один из якорных резидентов ТОР «Мценск». В 2024 году Портал Орловской области сообщал, что в рамках нового инвестиционного проекта планируется реконструкция производственно-складского здания с целью увеличения производства катодной меди.

ИА “Орелград”