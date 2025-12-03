На Орловщине усовершенствуют закон о капремонте

3.12.2025 | 7:00 ЖКХ, Новости

Несколько новелл появится в региональной нормативной базе.

Фото: ИА “Орелград”/ Светлана Числова

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в Закон «Об отдельных правоотношениях в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области». Он был разработан в целях приведения региональных норм в соответствие с обновленными требованиями статей 173 и 177 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Указанный проект закона совершенствует правовое регулирование вопросов изменения способа формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, пояснили авторы инициативы. В частности, проектом закона уточняется, что решение общего собрания собственников об изменении способа формирования фонда капитального ремонта направляется владельцу специального счета, на который перечисляются взносы на капремонт, или региональному оператору, на счет которого перечисляются эти взносы.

Согласно поправкам, решение должно направляться способом, позволяющим подтвердить факт его получения владельцем специального счета или региональным оператором. В том числе разрешается направлять его в автоматизированном режиме: с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства или региональной информационной системы, но при условии, что решение будет размещено и в государственной информационной системе ЖКХ.

«Также проектом закона устанавливается, что срок вступления в силу решения собственников о прекращении формирования фонда капитального ремонта на специальном счете и формировании фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора начинает отсчитываться не после его направления региональному оператору или владельцу специального счета, а после получения ими такого решения», – следует из пояснительной записки к законопроекту.

