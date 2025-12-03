Банки могут превратиться в «операционные системы» экономики благодаря ИИ

3.12.2025

Они уже являются ключевыми агентами внедрения.

На 16‑м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!» старший вице‑президент ВТБ, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Дмитрий Средин представил видение будущей финансовой системы. В ближайшие десять лет крупные банки станут ключевыми агентами внедрения искусственного интеллекта в экономику.

Сейчас ИИ уже применяют для персонализированных клиентских предложений, оценки кредитоспособности заемщиков. В перспективе технологии проникнут глубже в операционные процессы компаний, включая прогнозирование спроса, оптимизацию запасов, динамическое ценообразование, управление рисками в реальном времени.

Финансовые институты смогут помочь клиентам автоматизировать цепочки поставок, казначейские операции, управление ликвидностью (в режиме реального времени). Возможно создание «умных» контрактов на базе распределенных реестров.

Будущее финансовой системы: гибридность и многослойность, считает старший вице‑президент ВТБ Дмитрий Средин. По его мнению, финансовая система эволюционирует в модель, где будут сосуществовать государственные платежные системы, децентрализованные сети, цифровые валюты, токенизированные активы, а также новые форматы международных расчетов.

«В таком мире роль крупного банка — быть не монополистом инфраструктуры, а оркестратором», – пояснил Дмитрий Средин.

Соединение государственных и частных платежных решений обеспечит непротиворечивость правил и защитит клиентов, что гарантирует устойчивость системы в целом.


