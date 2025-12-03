В Орле провели дискуссию о проблемах региона

В обсуждении участвовали представители районов области.

29 ноября в Орле прошла дискуссионная площадка ЛДПР в рамках всероссийского проекта «Россия больше, чем Москва». В обсуждении участвовали представители всех районов области, волонтеры, члены НКО, фермеры и ветераны боевых действий.

Целью мероприятия – сформировать программу партии на основе запросов жителей. «Мы не кабинетные чиновники, мы работаем с людьми напрямую», – подчеркнул руководитель Орловского регионального отделения ЛДПР Владислав Числов.

Одной из острейших тем стала доступность медицинской помощи в районах. Это и нехватка персонала, аптек. Плохие дороги, и, следовательно, трудности с доступом к больницам. Утвержденная маршрутизация предполагает, что люди с инсультом или инфарктом должны проехать около 100 километров, чтобы получить квалифицированную помощь.

Руководитель общественной приемной ЛДПР Сергей Мосин отметил, что в 2026 году продолжится проект ЛДПР.Здоровье с акцентом на проблемы в районах.

По итогам встречи подготовят резолюцию для федерального руководства партии и депутатов Госдумы. Руководитель центра правовой поддержки ЛДПР Григорий Колесов подчеркнул, что подобные дискуссии позволяют открыть реальную картину проблем на местах.

ИА “Орелград”