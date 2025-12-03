Экспорт орловской гречки вырос почти в три раза

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

С января по ноябрь включительно из нашего региона экспортировали 3285 тонн гречневой крупы. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го показатель вырос в 2,8 раза или на 2115 тонн.

Крупнейшим покупателем орловской гречки стала Молдавия. На неё пришлось 47% данного объёма.

Также продукцию покупали Белоруссия и Армения, Узбекистан, Сербия, Израиль и США.

«По результатам лабораторных исследований карантинные объекты в экспортном грузе не обнаружены», – отметили в ведомстве. Также уточняется, что отгруженные партии полностью отвечали требованиям стран-импортёров.

ИА «Орелград»