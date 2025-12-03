Бывшая студентка отсудила право на досрочную пенсию по старости

Доказывать свое право на льготу ей пришлось в судебном порядке.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело о признании права на снижение пенсионного возраста. Иск подала местная жительница, предъявившая претензии региональному Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Льготу орловчанка просила в связи с фактом ее проживания в зоне с правом на отселение вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

«Решением Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Орловской области ей было отказано в установлении пенсии, – пояснили в пресс-службе Покровского районного суда. – Отказ пенсионного органа мотивирован тем, что у нее на дату подачи заявления период проживания (работы) на территории зоны, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, отсутствует».

Однако орловчанка не согласилась с отказом чиновников, полагая, что на «зараженной» территории она проживала, следовательно, имеет право на досрочную пенсию. Свои доводы и материалы в суде представили обе стороны. И суд, изучив представленные доказательства, пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению. Истице, в частности, удалось доказать, что в спорный период времени она хоть и являлась студенткой очной формы обучения педагогического училища, но постоянно в тот период времени проживала в зоне с правом на отселение.

«Исковые требования суд удовлетворил в полном объеме и признал за истцом право на снижение общеустановленного пенсионного возраста на один год», – резюмирует пресс-служба суда Покровского района. Тем временем Социальный фонд России ввел в обращение электронное свидетельство пенсионера в рамках масштабной программы по цифровизации социальной сферы. Она призвана упростить получение льгот и услуг.

«Новое электронное удостоверение с QR-кодом стало полноценной альтернативой привычному пластиковому документу и доступно в личном кабинете на портале Госуслуги, – уточнили в Отделении СФР по Орловской области. – Главное удобство нововведения в том, что для получения цифрового удостоверения пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений. У граждан, которые уже являются пенсионерами, QR-код автоматически появился в их личном кабинете на Госуслугах. Тем, кто только получает статус пенсионера, QR-код формируется автоматически в течение 10 дней после назначения пенсии».

