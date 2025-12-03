Орловская область выделит 21 миллиард муниципалитетам

Областные власти определились с параметрами финансовой поддержки.

Депутаты Орловского облсовета утвердили объем межбюджетных трансфертов, которые будут предоставляться из казны региона бюджетам муниципальных образований в 2026-2028 годы. Так, на 2026 год сумма поддержки составляет 20,996 миллиарда рублей, на 2027 год – 19,261 миллиарда рублей и на 2028 год – 19,439 миллиарда. Также установлен критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, муниципальных и городских округов: на 2026 год – 1,524, на 2027 год – 1,345, на 2028 год – 1,34.

Критерий финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения установлен на 2026 год в размере 719,08 рубля на одного жителя, на 2027 год – 719,08 рубля, на 2028 год – 719,08 рубля. Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и округов на 2026 год утвержден в сумме 3,729 миллиарда рублей, на 2027 год – в сумме 3,301 миллиарда, на 2028 год – в сумме 3,503 миллиарда рублей.

Последний показатель рассчитан с учетом замены дотации дополнительными нормативами отчислений в муниципальные бюджеты от налога на доходы физических лиц. Некоторые районы и города устанавливают у себя такие нормативы. Стоит сказать, что за 9 месяцев 2025 года муниципальным образованиям Орловской области были выделены межбюджетные трансферты в объеме 14,256 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года орловская область выделила им на 379,4 миллиона рублей, или на 2,7 процента, больше.

В том числе дотации за три прошедших квартала составили 2,118 миллиарда рублей, с приростом на 83,8 миллиона рублей, или на 4,1 процента; субсидии – 4,031 миллиарда рублей, с приростом на 291,8 миллиона, или на 7,8 процента; субвенции – 7,317 миллиарда рублей, с приростом к аналогичному периоду 2024 года на 158,3 миллиона рублей, или на 2,2 процента. Так называемые иные межбюджетные трансферты за 9 месяцев текущего года составили 788,8 миллиона рублей. Данный показатель на 15,4 процента, или на 154,5 миллиона рублей меньше, чем годом ранее.

ИА «Орелград»