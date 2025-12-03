Орловцы выступили против вышки сотовой связи

Видеообращение опубликовала группа жильцов из домов на Родзевича-Белевича.

Вышка появилась тут недавно. Строительство началось в последние дни октября. Высота объекта составляет 39 метров.

Земляные работы согласовала Мария Родштейн, исполняющая обязанности первого заместителя мэра Орла.

Авторы обращения недовольны тем, что объект находится слишком близко к их многоквартирным домам. Они опасаются и вредного воздействия от излучения, и возможных негативных последствий в случае падения антенны. Также вопросы вызывает и «обновлённый» внешний вид территории.

По мнению орловцев, установку антенны надо было согласовать и с ними, и с МЧС, и с управлением архитектуры и градостроительства.

ИА «Орелград»