На Орловщине появился новый «Населённый пункт воинской доблести»

Указ подписал губернатор Андрей Клычков.

Звание присвоено деревне Трудки, расположенной в Покровском районе.

Населённый пункт отметили за мужество, стойкость и героизм, проявленные в ходе защиты от фашистов.

С декабря 1941 по февраль 1943 оккупанты сожгли здесь около тысячи домов. За связь с партизанами были казнены около ста жителей деревни. Также здесь провели два массовых расстрела советских военнопленных.

В братской могиле у деревни захоронены 720 солдат и офицеров Красной Армии.

Ранее аналогичные звания присвоили пяти другим населённым пунктам. За воинскую доблесть защитников были отмечены посёлок городского типа Глазуновка, сёла Первый Воин (Мценский район), Борилово (Болховский район) и Фошня (Колпнянский район), а также деревня Соборовка (Троснянский район).

ИА «Орелград»