На Орловщине появился новый «Населённый пункт воинской доблести»

3.12.2025 | 14:10 Важное, Новости, Общество

Указ подписал губернатор Андрей Клычков.

Мемориал в деревне Трудки. Фото: vestiorel.ru

Звание присвоено деревне Трудки, расположенной в Покровском районе.

Населённый пункт отметили за мужество, стойкость и героизм, проявленные в ходе защиты от фашистов.

С декабря 1941 по февраль 1943 оккупанты сожгли здесь около тысячи домов. За связь с партизанами были казнены около ста жителей деревни. Также здесь провели два массовых расстрела советских военнопленных.

В братской могиле у деревни захоронены 720 солдат и офицеров Красной Армии.

Ранее аналогичные звания присвоили пяти другим населённым пунктам. За воинскую доблесть защитников были отмечены посёлок городского типа Глазуновка, сёла Первый Воин (Мценский район), Борилово (Болховский район) и Фошня (Колпнянский район), а также деревня Соборовка (Троснянский район).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU