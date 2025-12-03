В Орле отметили День неизвестного солдата

В сквере Танкистов прошло памятное мероприятие.

Здесь состоялось возложение цветов к мемориалу и Вечному огню. Память солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили минутой молчания.

В мероприятии участвовали губернатор Орловской области Андрей Клычков, спикер областного совета Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор по нашему региону Эдуард Голованев, сенаторы Вадим Соколов и Василий Иконников, митрополит Тихон, руководство города Орла. Также к церемонии присоединились участники специальной военной операции.

«В память о воинах-освободителях на Орловщине активно развивается поисковое движение, проходят Вахты памяти. В этом году бойцами поисковых отрядов подняты останки 313 красноармейцев, имена 11 из них удалось установить», – напомнил губернатор.

День Неизвестного солдата отмечается в России ежегодно 3 декабря. Памятная дата установлена в 2014.

