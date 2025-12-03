Прокуратура оспорила причину увольнения орловской чиновницы

Ведомство настаивает, что она покинула пост в связи с утратой доверия.

Ранее использовалась формулировка «по собственному желанию».

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, речь идёт о Галине Журавлёвой, теперь уже бывшей главе Ленинского сельского поселения Малоархангельского района. Также она занимала должность председателя и депутата местного сельсовета.

В мае 2023 года Журавлёва заключила трудовой договор со своим свойственником. Мужчину приняли на работу в сельскую администрацию — как водителя. Однако предварительно установлено, что он не выполнял свои обязанности.

«Заработную плату за него получала Журавлёва», – указали в ведомстве. В общей сложности речь идёт о примерно 1,3 миллиона рублей.

Ведомство выявило нарушение и потребовало от Ленинского сельского Совета народных депутатов признать наличие конфликта интересов. Однако орган самоуправления не сделал этого, хотя и принял отставку Журавлёвой — но «по собственному желанию».

В итоге прокуратуре пришлось добиваться своего уже через суд. В районной инстанции удовлетворили иск. Теперь сельсовет должен будет изменить формулировку и внести соответствующие изменения в трудовую книжку.

Однако «решение суда не вступило в законную силу», – уточнили в ведомстве. Возможно, оно будет обжаловано.

Также в настоящее время в отношении экс-чиновницы и экс-депутата расследуют уголовное дело о мошенничестве. За ним также следят в прокуратуре.

