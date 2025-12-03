Малоизвестный «БИН» получил два крупных контракта в Орле

В конце года нашелся тот, кто возьмется за игнорируемые работы.

Начиная с июля 2025 года, семь раз объявляли электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству территории лицея № 32 имени И.М. Воробьева. 1 декабря МКУ «ОМЗ» заключил контракт с ООО «БИН». Компания единственной заявилась на отбор в ноябре. Цена контракта – 23 104 046 рублей 22 копейки. Срок исполнения – 24 сентября 2026 года, указано в ЕИС «Закупки».

Аналогично развивалась ситуация с благоустройством территории гимназии № 39. Только было объявлено шесть аукционов. Все, кроме последнего, не привлекли участников. 1 декабря заключен контракт с ООО «БИН». Цена – 24 458 286 рублей 09 копеек. Срок исполнения контракта – 24 сентября 2026 года.

Стоит отметить, что обе эти школы капитально ремонтировались ООО «Стройкомплект». Лицей №32 смогли открыть к Дню знаний. Сдача гимназии № 39 переносится. Одновременно с этими объектами капремонт стартовал в школе №15. Там благоустройством прилегающей территории займется тот же подрядчик, что приводил в порядок здание, – ООО «Авилон».

По данным kartoteka.ru, ООО «БИН» зарегистрировано в 2019 году (г. Сельцо, Брянская область). Учредитель и директор – Боченков Иван Николаевич. Открыто несколько видов деятельности: вспомогательная прочая, связанная с автомобильным транспортом; информационных служб; деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса; предоставление прочих персональных услуг. Выручка и чистая прибыль ООО «БИН» в 2024 году – 0. Аналогичные показатели в 2022 и 2023. Компания не фигурирует в картотеке арбитражных дел. Связанных с ООО «БИН» организаций и ИП не выявлено, не найдено информации о договорах лизинга или залогах.

ИА “Орелград”