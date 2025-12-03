Областной бюджет сохранил социальную направленность

Расходы на социально-культурную сферу составили почти 28,5 миллиарда рублей.

Как уже рассказывал «Орелград», депутаты Орловского облсовета приняли к сведению отчет об исполнении бюджета Орловской области по итогам 9 месяцев 2025 года. Он был представлен на прошедшей сессии региональным департаментом финансов. Чиновники отметили, что бюджет региона по итогам трех кварталов сохранил свою социальную направленность.

Так, расходы на социально-культурную сферу составили 28,486 миллиарда рублей, или 66,5 процента от общего объема расходов, с приростом к аналогичному периоду 2024 года на 1,329 миллиарда рублей, или на 4,9 процента. Из расходов на отрасли, не относящиеся к социально-культурной сфере, значительный объем составили затраты на национальную экономику – 8,948 миллиарда рублей. В данном случае прирост к прошлогоднему уровню составил 308,8 миллиона рублей, или 3,6 процента.

«Основными направлениями в данном разделе являются поддержка сельского хозяйства – 1,256 миллиарда рублей (на уровне 2024 года), а также расходы, осуществляемые из Дорожного фонда Орловской области – 6,387 миллиарда рублей с приростом к аналогичному периоду 2024 года на 1,058 миллиарда рублей, или на 19,9 процента, – говорится в докладе департамента финансов. – На реализацию новых национальных проектов за 9 месяцев 2025 года направлено 5,167 миллиарда рублей, или 56,3 процента от плана года».

В департаменте уточнили, что средства направлялись на реализацию 12 национальных проектов, самые значимые из них: «Инфраструктура для жизни» – 2,821 миллиарда рублей, или 58,7 процента от годового плана; «Молодежь и дети» – 1,234 миллиарда рублей, или 64,1 процента от годового плана; «Семья» – 528,8 миллиона рублей, или 61,7 процента от годового плана; «Продолжительная и активная жизнь» – 458,8 миллиона рублей, или 37,5 процента от годового плана.

ИА «Орелград»