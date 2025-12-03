В Орловской области проверяют «трудные семьи»

Стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «В кругу семьи».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, целями мероприятия «В кругу семьи» являются профилактика семейного неблагополучия, предупреждение и пресечения фактов жестокого обращения с детьми, оказание содействия семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Полицейские посещают несовершеннолетних и родителей, состоящих на учетах в органах внутренних дел, проводят с ними профилактические беседы.

«Полицейские окажут помощь в бытовом устройстве несовершеннолетних и родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию детей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на различных видах профилактического учета, – добавили в пресс-службе УМВД. – Кроме этого, на улицах, в общественных местах и жилом секторе полицейские во взаимодействии с коллегами из иных ведомств и служб проведут оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Согласно данным УМВД, в Орловской области за 10 месяцев 2025 года в результате проводимых мероприятий профилактического характера в жилом секторе на 14,7 процента сократилось количество преступлений, совершенных на семейно-бытовой почве. В органы исполнительной власти и местного самоуправления за отчетный период времени сотрудники органов внутренних дел направили 807 информаций, в том числе по вопросам трудоустройства, обучения и социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В формате «социальных патрулей» было осуществлено 873 выезда, в ходе которых были проверены условия проживания 1942 семей и 1023 подростков. Результатом рейдов стало выявление 123 административных правонарушений, в том числе связанных с ненадлежащими условиями воспитания детей. По данным УМВД, в настоящий момент за 312 несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, закреплено 214 наставников, 64 из которых являются сотрудниками органов внутренних дел. В результате проводимой ими работы 72 подростка в этом году были сняты с учета в связи с исправлением поведения.

«Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних ОВД проведена 2231 лекция в общеобразовательных учреждениях в рамках осуществления профилактических мероприятий по снижению уровня подростковой преступности, пропаганды правовых знаний», – следует из информации Управления МВД по региону.

ИА «Орелград»