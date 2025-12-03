Спор о наследстве на колхозную долю рассмотрели на Орловщине

Орловчанка отсудила право на землю, принадлежавшую ещё её бабушке.

Малоархангельский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску гражданки, просившей об установлении факта родственных отношений и принятия ею наследства. Иск потребовался женщине для того, чтобы узаконить свое право собственности на земельную долю, которая когда-то принадлежала давно уже несуществующему колхозу, а затем перешла к ее бабушке.

Как пояснили в пресс-службе суда, истица первым делом попросила установить факт родственных отношений между ее матерью и бабушкой, что и было сделано – суд признал их прямыми близкими родственницами. Дальше суд начал распутывать наследственную линию. Оказалось, что бабушке истицы принадлежала доля из состава теперь уже бывшей колхозной земли. Земля досталась бывшей колхознице еще в 1990-е годы, когда по всей стране перераспределялась собственность.

Сейчас спорный участок входит в массив невостребованных сельскохозяйственных земельных долей. Истица указала, что после смерти бабушки ее мама фактически приняла в наследство ее имущество, в состав которого входила спорная земельная доля. Но для истицы процесс оформления земли в свою собственность столкнулся с трудностями, поскольку ее мама при принятии наследства не оформила участок на себя должным образом.

Однако теперь все сделать удалось. Суд посчитал требования гражданки обоснованными, поскольку они «нашли подтверждение истребованными доказательствами». Иск был удовлетворен полностью, то есть конечной наследницей земли умершей признана ее внучка ее первой владелицы. Правда, решение районного суда пока еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

