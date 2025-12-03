ОДСК получила Золотой знак «Надежный застройщик России 2025»

Награда присуждена за соблюдение законных прав участников долевого строительства.

«Надежный застройщик России» – главная общественная награда в сфере жилищного строительства страны. Вручается с 2014 года компаниям, которые наилучшим образом соблюдают права участников долевого строительства. Отбор проходит в два этапа без предварительных заявок. Первичная проверка включает анализ документов застройщиков (разрешение на строительство, экспертизы, типовой договор и другие). Кроме того, привлекается «тайный покупатель». Так формируется предварительный список компаний по каждому субъекту России. Далее в надзорные органы направляются запросы о наличии претензий к компаниям и жалоб от покупателей. На основе ответов формируется окончательный список номинантов.

Наличие у компании Золотого знака «Надежный застройщик России» означает, что права и интересы покупателя максимально защищены в рамках действующего законодательства. Награждение прошло в рамках Десятого Всероссийского саммита застройщиков в Санкт-Петербурге.

В Орловской области ГК ОДСК удостоена Золотого знака «Надежный застройщик России 2025». Директор по девелопменту Татьяна Борисова подчеркнула, что награда подтверждает правильность выбранной стратегии: компания ориентируется на запросы жителей — от стиля жилых комплексов до благоустройства придомовых территорий.

«Поступательность, традиции и новые тренды – все это сочетается в нашей компании. В первую очередь мы прислушиваемся именно к запросам самих жителей», – подчеркнула Татьяна Борисова.

За последние 20 лет ОДСК построено более 2,5 млн кв. м жилья. В текущем году введены в эксплуатацию дома в пяти жилых комплексах Орла. Начато строительство в Зареченском и Болховском микрорайонах, а также на территории КРТ в районе улицы Льва Толстого.

