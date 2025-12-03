Орловец подозревается в махинациях с командировочными

Сумма ущерба оценивается в 300 тысяч рублей.
Подозреваемый – 33-летний работник эксплуатационного локомотивного депо. Преступление выявили сотрудники уголовного розыска линейного отдела МВД России на станции Орел.
Предварительно установлено, что мужчина, отчитываясь за командировку, внёс в документы ложные сведения, а затем предоставил эти бумаги в бухгалтерию. Средства предоставлялись как аванс.
Дело завели по статье «хищение» (160 УК, часть 3). Им занимается Следственный отдел линейного отдела МВД России на станции Орёл.
Отягчающими обстоятельствами являются крупный размер и использование служебного положения. Наказанием может стать лишение свободы на шесть лет.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
ИА «Орелград»