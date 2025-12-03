Орловца осудили за угрозу убийством

3.12.2025 | 17:05 Криминал, Новости

Наказанием стало ограничение свободы.

Фото: vestiorel.ru (иллюстративное)

Дело рассматривал Мировой суд судебного участка Залегощенского района.

36-летнего местного жителя признали виновным по соответствующей статье УК (119, часть 1). Уточняется, что у пострадавшей имелись основания опасаться угрозы.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, мужчина сделал незаконные заявления в адрес своей знакомой. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также орловец «использовал деревянную палку, внешне схожую с бейсбольной битой».

В итоге суд ограничил свободу осуждённого на восемь месяцев.

