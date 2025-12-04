«Орелгортеплоэнерго» не заплатило за тепло прошлого сезона

4.12.2025 | 7:00 Важное, Закон и порядок, Новости

«Газпром межрегионгаз Орел» подал иск в Арбитражный суд Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

ООО решило взыскать с АО задолженность за газ, поставленный в августе этого года. Речь шла о внушительной сумме – около 17,6 миллиона рублей.

Объём поставленного газа составил 1 миллион 544 тысяч 426 кубических метров.

В итоге суд удовлетворил иск в полном объёме. Кроме того, с ответчика взыскали ещё и размер государственной пошлины, уплаченной истцом (401 тысячу 400 рублей).

На решение может быть подана жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд – в течение одного месяца.

