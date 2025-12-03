Проект ремонта «Юбилейного» моста откладывается

Несмотря на просьбу губернатора Орловской области об ускорении.

В конце ноября изменен срок исполнения контракта на разработку проектно-сметной документации для капремонта моста «Юбилейный» (он позволяет пересечь Орлик в районе Детского парка и Торговых рядов). Ожидалось, что город получит ПСД от ООО «Дорпроект» (г. Воронеж) в 2025 году. Однако в ЕИС «Закупки» обозначен новый срок – 18 февраля 2026 года.

Примечательно, что в феврале 2025 губернатор Андрей Клычков во время одного из своих эфиров отметил, что мост «Юбилейный» требует ремонта.

«Я дал поручение, чтобы, после завершения ремонтных работ по пешеходному мосту на Стрелку, мы в этом году ускорились по проектированию и начали делать пешеходный мост к храму».

