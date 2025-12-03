Проект ремонта «Юбилейного» моста откладывается

3.12.2025 | 7:35 ЖКХ, Новости

Несмотря на просьбу губернатора Орловской области об ускорении.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В конце ноября изменен срок исполнения контракта на разработку проектно-сметной документации для капремонта моста «Юбилейный» (он позволяет пересечь Орлик в районе Детского парка и Торговых рядов). Ожидалось, что город получит ПСД  от ООО «Дорпроект» (г. Воронеж) в 2025 году. Однако в ЕИС «Закупки» обозначен новый срок  – 18 февраля 2026 года.

Примечательно, что в феврале 2025 губернатор Андрей Клычков во время одного из своих эфиров отметил, что мост «Юбилейный»  требует ремонта.

«Я дал поручение, чтобы, после завершения ремонтных работ по пешеходному мосту на Стрелку, мы в этом году ускорились по проектированию и начали делать пешеходный мост к храму».

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU