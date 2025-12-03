Во Мценском районе будут платить за разбитые дронами автомобили

Денежные средства выделят из резервного фонда местной администрации.

Новый порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда утвердила администрация Мценского района. Размер такого фонда устанавливается решением Мценского районного Совета народных депутатов и включается в бюджет на очередной финансовый год и на плановый период. Резервный фонд предусматривается в расходной части бюджета Мценского района для финансового обеспечения непредвиденных расходов.

В новом порядке закреплен целый список непредвиденных расходов, и значительная часть из них связана с атаками ВСУ на мирных жителей. Так, именно на средства резервного фонда предусматривается приобретение материальных ресурсов, включая их доставку и кратковременное хранение, для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан.

За счет этих средств предусмотрено развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более месяца. Новым документом предусмотрено оказание финансовой помощи гражданам, транспортные средства которых пострадали в результате террористического акта (атаки беспилотных летательных аппаратов, ракет, взрывы иных взрывоопасных предметов, иные виды террористического акта) на территории Мценского района.

Напомним, ранее депутаты Мценского райсовета ввели меру поддержки граждан, которые в результате атак врага частично или полностью потеряли предметы первой необходимости, в том числе жилье. Оказание им финансовой помощи тоже будет производиться из средств резервного фонда районной администрации, включая приобретение или строительство жилья взамен утраченного в результате атак беспилотных летательных аппаратов, ракет и пр.

Средства резервного фонда предоставляются только физическим лицам, зарегистрированным по месту жительства на территории Мценского района или имеющим в собственности жилые помещения на территории Мценского района, подчеркнуто в документе. Деньги предоставляются на безвозвратной безвозмездной основе. Финансовая помощь оказывается по заявлениям граждан, поданным на имя главы Мценского района, на основании решения местной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

ИА «Орелград»