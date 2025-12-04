Орловщина нарастила экспорт растительных масел

Показатель повысился на 26%.

Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

С начала года наш регион экспортировал 109,02 тысяч тонн рапсового, подсолнечного и соевого масел. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го объёмы выросли на целых 26%.

При этом основным потребителем такой продукции является Китай. На него приходится целых 93% экспорта. Только за последнюю неделю из Орловщины в КНР отправили 1428 тонн подсолнечного масла.

Также в текущем году орловское масло вывозили в Индию (3%), Латвию (3%), Белоруссию и Азербайджан (1%).

ИА «Орелград»