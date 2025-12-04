Дистанционную работу разрешат местным чиновникам

Давно используемый формат работы узаконят в уставе региона.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в Устав Орловской области. Так называют основной закон региона. Проект поправок был разработан в связи с принятием Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Основные поправки предлагается внести в главу 10 Устава, посвященную организации местного самоуправления в Орловской области.

Целью изменений является актуализация региональных нормативно-правовых норм и приведение их в соответствие с указанным выше Федеральным законом № 33-ФЗ. Так, новеллами являются нормы, которыми определяется, что уставами муниципальных образований и иными муниципальными правовыми актами в соответствии с законами Орловской области могут предусматриваться порядок дистанционного взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти в субъекте Российской Федерации.

Также новеллами вводится порядок дистанционного участия в заседаниях представительного органа муниципального образования. Впрочем, в реальности дистанционный формат в работе местных чиновников используется уже достаточно давно, что связано с развитием технологий связи. Пандемия новой коронавирусной инфекции лишь ускорила этот процесс, но законодательство не всегда успевает за стремительной цифровизацией.

Кроме того, поправками предлагается предусмотреть, что при внесении в Орловский областной Совет народных депутатов проекта закона Орловской области, предусматривающего наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, автор такой инициативы будет обязан одновременно с проектом закона представить в региональный парламент заключение Совета муниципальных образований Орловской области по данному вопросу.

ИА “Орелград”