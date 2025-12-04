Орловскую агрофирму обязали узаконить забор воды

Воду предприятие берет для своих нужд без согласования с компетентным ведомством.

Залегощенский районный суд Орловской области рассмотрел гражданское дело по иску Орловского межрайонного природоохранного прокурора. Последний просил суд обязать общество с ограниченной ответственностью «Залегощь-Агро» обратиться в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству с заявлением о согласовании деятельности по забору водных ресурсов из поверхностных водных объектов.

Суть иска разъяснили в пресс-службе суда. В ходе процесса выяснилось, что ранее фирма-ответчик заключила ряд договоров водопользования с департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области. В соответствии с указанными договорами предприятие получило возможность брать воду из рек Зуша, Пшевка, Колпна и Раковка, а также из пруда, образованного на безымянном ручье вблизи деревни Моховая.

Возврат воды обратно в водоемы договорами не предусмотрен, а речь идет о ресурсах, которые с точки зрения закона находятся в федеральной собственности и считаются ресурсами. Суд установил, что агрофирма использует речную и прудовую воду для приготовления рабочих растворов пестицидов, которыми затем опрыскиваются ее поля с посевами различных сельскохозяйственных культур.

Однако природоохранная прокуратура при проведении проверки выявила нарушения установленных требований действующего законодательства. В надзорном ведомстве считают, что деятельность агрофирмы, связанная с изъятием водных ресурсов из поверхностных водных объектов, должна быть согласована с Московско-Окским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Ведь вода в реках и пруду является средой обитания для рыб, раков, водорослей и прочих обитателей. Забор воды может на эту среду повлиять, в том числе негативно.

В иске прокуратура указала, что деятельность по забору воды с компетентным ведомством «не согласована, соответствующие документы по принимаемым мерам по сохранению биоресурсов и оценки их достаточности не направлены, положительное заключение не получено». Прокуратура подчеркнула, что «наличие права пользования водными объектами не освобождает ответчика от установленной законом обязанности по сохранению водных биологических ресурсов при осуществлении им хозяйственной деятельности».

Суд изучил представленные в процессе материалы и доводы сторон, после чего удовлетворил исковые требования в полном объеме. Компанию «Залегощь–Арго» обязали подать заявление в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству с заявлением для получения положительного заключения. Сделать это фирма должна в течение 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, которое пока в законную силу не вступило, добавили в пресс-службе Залегощенского районного суда.

ИА “Орелград”