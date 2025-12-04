Губернатору дадут новые основания для увольнения чиновников

Глава региона сможет снимать с должности глав районов и городов.

Депутаты Орловского облсовета в первом чтении рассмотрели проект внесения изменений в Устав Орловской области. Он был разработан в связи с принятием Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Часть 20 статьи 19 закона № 33-ФЗ гласит: в соответствии с принципом единства системы публичной власти глава муниципального образования одновременно замещает государственную должность субъекта Российской Федерации и муниципальную должность.

В связи с этим соответствующие поправки предлагается внести в статью 5 Устава Орловской области. В ней будет предусмотрено, что должности главы городского округа, главы муниципального округа и главы муниципального района являются государственными должностями Орловской области. Кроме того, законопроектом в соответствии с Федеральным законом № 33-ФЗ для губернатора Орловской области расширяется перечень оснований, по которым он вправе отрешить от должности главу муниципального образования.

Символично, что пункт об отрешении в Уставе имеет порядковый номер 13. Так, губернатор получит право отрешить от должности главу муниципального образования или местной администрации в случае, если тот в течение одного месяца со дня вынесения ему губернатором же предупреждения или выговора не примет меры по устранению причин, послуживших основанием для указанного выше дисциплинарного наказания.

Глав также смогут увольнять за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей по решению вопросов местного значения. Но в этом случае губернатору надо учитывать мнение представительного органа муниципального образования, то есть местных депутатов. К тому же за неисполнение обязанностей главу можно уволить не ранее чем через один год со дня вступления его в эту должность.

Кроме того, губернатор получит право отрешить от должности главу муниципального образования по одному из оснований, предусмотренных частью 3 статьи 21 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», с учетом мнения Совета муниципальных образований Орловской области. Но и это будет сделать непросто. Во-первых, по подобным основаниям уволить главу можно не ранее чем через два года со дня вступления его в должность.

Во-вторых, подобное возможно в случае, если губернатор до этого два и более раза вносил в представительный орган муниципального образования инициативы об удалении главы в отставку, но местные депутаты каждый раз отвечали губернатору отказом. Напомним, что отправить главу в отставку можно и по суду, например, в рамках законодательства о противодействии коррупции, что в этом году наглядно продемонстрировала прокуратура, сумевшая именно по суду добиться отставки главы города Мценска Николая Кочетаева.

