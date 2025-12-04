В Орловской области три школы ушли на дистант

4.12.2025

В регионе отмечается рост заболеваемости ОРВИ.

Фото: ИА «Орелград»

Губернатор Андрей Клычков рассказал об эпидемической обстановке в ходе вечернего эфира в соцсетях 3 декабря. В 28 школах закрыто 97 классов из‑за ОРВИ. Три школы (в Троснянском, Новодеревеньковском и Мценском районах) полностью переведены на дистанционное обучение. Кроме того, за последние сутки выявлено 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Андрей Клычков призвал внимательно следить за состоянием здоровья, избегать ситуаций с повышенным риском заражения.

Что касается детских садов, в 14 (26 групп) введен карантин по ветряной оспе, в четырех группах в четырех учреждениях Орла — по энтеровирусной инфекции.

