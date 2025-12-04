«Хонзо» обязали обезопасить веранду или снести

Спор рассмотрел Арбитражный суд Орловской области.

У здания №10 по улице Фомина в Орле несколько собственников. Один из них построил «летнюю веранду», второй – указал на ее опасность и незаконность.

Конструкция расположена на уровне окон второго этажа принадлежащего предпринимателю Суровневу А.А. встроенного помещения №7, а также в непосредственной близости от здания, что не соответствует требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Кроме того, веранда препятствует использованию помещения, указал бизнесмен. Спор с ООО «Хонзо» и ИП Терехов Д. С. решить миром не удалось, последовал иск в суд.

Сооружение создано примерно в 2022 году. Привлеченный эксперт указал, что ему судом поставлены вопросы по летней веранде, однако при осмотре установлено, что объект является капитальным строением со сложной конструкцией, имеющей свой фундамент, фермы, кровлю, перекрытия второго этажа, лестницу. Среди основных проблем эксперт отметил, что кровля из поликарбоната относится к горючим материалам, количество эвакуационных выходов недостаточное, выход с лестницы ведет прямо под движущийся транспорт. Кроме того, отсутствует защита от схода снега и льда с пластиковой кровли. Также отмечены конструктивные ошибки: внеузловая передача нагрузок от стоек второго яруса на несущие балки и фермы, стойки не закреплены от смещений.

В техническом архиве администрации города Орла отсутствуют сведения о согласовании проектной документации на размещение указанного объекта, заявили чиновники. В управление градостроительства обращения о выдаче разрешений на строительство, на ввод в эксплуатацию не поступали и согласования не выдавались.

Суд пришел к выводу, что «летняя веранда» не соответствует противопожарным, градостроительным и техническим нормам. Эксплуатация помещения запрещена, так как объект создает угрозу жизни и здоровью граждан. ООО «Хонзо» и ИП Терехов Д. С. должны в течение четырех месяцев после вступления решения в силу решения суда привести веранду в соответствие нормами. Если требования не будут выполнены, в течение 30 календарных дней ООО «Хонзо» и ИП Терехов Д. С. обязаны демонтировать веранду за свой счет.

На решение может быть подана апелляционная жалоба.

ИА “Орелград”