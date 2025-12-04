Орловцам рассказали, как получить компенсацию за капремонт

Детальную инструкцию для жителей региона подготовили юристы.

Очередные правовые разъяснения опубликованы в рамках проекта «Правовая защита без границ». Как уже рассказывал «Орелград», он реализуется специалистами Орловского регионального отделения Ассоциации юристов России при поддержке департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области. На этот раз орловские юристы рассказали жителям региона о преференциях по капремонту.

Они напомнили, что в Орловской области с 2016 года действует закон №1945-ОЗ «О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах отдельным категориям граждан в Орловской области». Он четко устанавливает нормы о льготах. Так, одиноко проживающим неработающим собственникам жилого помещения, достигшим возраста 70 лет, положена льгота в размере 50 процентов, возраста 80 лет – 100 процентов.

Компенсация для неработающих орловцев пенсионного возраста, являющихся собственниками жилья, по достижении ими возраста 70 лет составляет 50 процентов, возраста 80 лет – 100 процентов. Важный нюанс отмечают юристы: компенсация рассчитывается исходя из минимального размера взноса и норматива площади жилья. Это значит, что если квартира льготника значительно превышает эту норму, то компенсация будет покрывать не всю сумму из квитанции, а только ее часть – в пределах норматива.

«Это не скидка в квитанции, а именно компенсация, то есть возврат денег, – подчеркнули орловские юристы. – Вы продолжаете ежемесячно полностью оплачивать квитанции, а затем вам на банковскую карту поступает возврат части или всей суммы Льгота — заявительная. Компенсация не предоставляется автоматически при достижении возраста. Чтобы ее получить, нужно лично обратиться в органы соцзащиты. • Отдельный случай: если вы уже получаете компенсацию как ветеран труда или иная льготная категория, при достижении 80 лет вам нужно обратиться за доплатой до 100 процентов».

Для оформления необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения или в МФЦ и предоставить пакет документов, в состав которого входят: паспорт; документ, содержащий свежие сведения о лицах, зарегистрированных в жилом помещении (выданный не ранее чем за 30 дней до обращения); правоустанавливающий документ на квартиру; трудовая книжка (для подтверждения статуса неработающего); реквизиты банковской карты для перечисления компенсации. Также потребуется приложить к документам квитанцию об оплате взносов на капремонт за последний месяц.

