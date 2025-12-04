В Орле адмирала Ушакова перенесли ближе к воде

Бюст убрали с территории Фундаментальной библиотеки ОГУ имени Тургенева.

Как удалось выяснить «Орелграду», теперь он находится у здания спортивного комплекса данного вуза. Спорткомплекс находится на улице Скворцова, 5-А.

Напомним, установка бюста у библиотеки вызвала вопросы. Официального открытия памятника не было.

На табличке, размещённой на постаменте, по-прежнему указано, что бюст установлен в рамках проекта «Аллея российской славы». Его реализует российский меценат Михаил Сердюков.

Напомним, Ушаков является не только прославленным русским военачальником, но и православным святым.

ИА «Орелград»