В Орле адмирала Ушакова перенесли ближе к воде

4.12.2025 | 9:50 Важное, Новости, Общество

Бюст убрали с территории Фундаментальной библиотеки ОГУ имени Тургенева.

Фото: “Орелград” / Светлана Числова

Как удалось выяснить «Орелграду», теперь он находится у здания спортивного комплекса данного вуза. Спорткомплекс находится на улице Скворцова, 5-А.

Напомним, установка бюста у библиотеки вызвала вопросы. Официального открытия памятника не было.

На табличке, размещённой на постаменте, по-прежнему указано, что бюст установлен в рамках проекта «Аллея российской славы». Его реализует российский меценат Михаил Сердюков.

Напомним, Ушаков является не только прославленным русским военачальником, но и православным святым.

