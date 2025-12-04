В Орле часть ЛиАЗов остаётся неисправной

Это признали в мэрии.

Такой вывод следует из комментария, размещённого от имени администрации города в социальных сетях.

«Все исправные автобусы марки ЛиАЗ работают на маршрутах, обслуживаемых МУП ТТП №№ 9, 15, 16, 59. Остальные находятся в неисправном техническом состоянии, в связи со сложной финансовой ситуацией на МУП «ТТП» для ремонта транспорта требуется время», – пояснили представители городских властей.

Напомним, в 2022 и 2023 годах для Орла закупили 48 низкопольных ЛиАЗ-5292. Это обошлось примерно в 824 миллионов рублей.

Федеральные средства предоставлялись на возвратной основе по ставке 3% годовых на срок от 15 лет. В общей структуре регионального долга эти инфраструктурные заимствования составляли 3,5% (согласно данным на 5 февраля 2024 года).

ИА «Орелград»