В Орле часть ЛиАЗов остаётся неисправной

4.12.2025 | 13:05 Новости, Транспорт

Это признали в мэрии.

Фото: vk.com/ttp_orel

Такой вывод следует из комментария, размещённого от имени администрации города в социальных сетях.

«Все исправные автобусы марки ЛиАЗ работают на маршрутах, обслуживаемых МУП ТТП №№ 9, 15, 16, 59. Остальные находятся в неисправном техническом состоянии, в связи со сложной финансовой ситуацией на МУП «ТТП» для ремонта транспорта требуется время», – пояснили представители городских властей.

Напомним, в 2022 и 2023 годах для Орла закупили 48 низкопольных ЛиАЗ-5292. Это обошлось примерно в 824 миллионов рублей.

Федеральные средства предоставлялись на возвратной основе по ставке 3% годовых на срок от 15 лет. В общей структуре регионального долга эти инфраструктурные заимствования составляли 3,5% (согласно данным на 5 февраля 2024 года).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU