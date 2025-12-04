Орловскому правительству разрешили брать новые кредиты

Разрешение дано на случай непредвиденных обстоятельств.

Программу государственных внутренних заимствований Орловской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов утвердили депутаты Орловского облсовета. В соответствии с ней правительству Орловской области в пределах утвержденной программы разрешено принимать решения о привлечении кредитных ресурсов по результатам проведенных торгов. Это означает, что областные власти по-прежнему имеют право заимствовать денежные средства в банках, хотя уже несколько лет регион проводит политику замещения дорогих коммерческих займов более дешевыми бюджетными кредитами.

На данный момент в структуре государственного долга Орловской области нет долгов по банковским кредитам. Но обстоятельства могут сложиться таким образом, что выход из ситуации власти увидят только в экстренном привлечении коммерческого кредита. Впрочем, на данный момент кредитная политика реализуется успешно, в том числе за счет решения правительства страны списать Орловщине довольно крупную часть долга по бюджетным кредитам.

По состоянию на 1 октября 2025 года государственный долг Орловской области составлял 21,137 миллиарда рублей, и в его структуре задолженность по рыночным заимствованиям отсутствовала. С 1 января по 1 октября 2025 года государственный долг региона сократился на 2,028 миллиарда рублей: в связи с досрочным частичным погашением специального казначейского кредита в сумме 10,1 миллиона рублей и списанием Министерством финансов Российской Федерации задолженности Орловской области по бюджетным кредитам в объеме 2,018 миллиарда рублей, в рамках поручения президента Владимира Путина.

Свежепринятым законом о бюджете Орловской области верхний предел государственного внутреннего долга региона по состоянию на 1 января 2027 года установлен и вовсе в размере 16,218 миллиарда рублей. На 1 января 2028 года его установили в сумме 14,864 миллиарда рублей, на 1 января 2029 года – в сумме 13,294 миллиарда. То есть, госдолг планируют к дальнейшему снижению. Предельный объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Орловской области в 2026 году составит 112 миллионов рублей.

ИА “Орелград”