Юбилей Афанасия Фета отмечают на Орловщине

Знаменитый русский поэт родился 205 лет тому назад.

В зале периодики Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка литературы «Я не ропщу на трудный путь земной». Экспозиция приурочена к 205-летию со дня рождения русского поэта-лирика, переводчика, автора мемуаров, члена-корреспондента Академии наук Петербурга Афанасия Фета (1820-1892). Памятная дата приходится на 5 декабря.

«Экспозиция выставки демонстрирует материалы, опубликованные в журналах: «Родина», «Вопросы литературы», «Смена» и др., знакомящие с биографическими фактами жизни и творчества поэта, – перечислили в «Бунинке». – Статьи в изданиях в помощь учителю: «Литература в школе», «Литература» (издательского дома «Первое сентября») и др. дают методические рекомендации по изучению произведений А.А. Фета».

Двумя днями ранее в Орловской областной библиотеке им. И.А. Бунина открылась еще одна выставка, посвященная 205-летию со дня рождения Фета. Она проходит под названием «Певец любви мечтательной». Кстати, далеко не многие знают, что от рождения будущий поэт получил фамилию Шеншина. Зажиточный помещик Афанасий Шеншин проживал на территории современного Мценского района Орловской области.

В его семье и родился будущий поэт, который носил указанную фамилию до 14 лет. Но затем его русской фамилии лишили и дали ему фамилию мужа его матери от первого брака. Мамой поэта была немка Шарлотта Фет, урожденная Беккер, которая, как считают исследователи, бежала с Шеншиным в Орловскую губернию, бросив на родине мужа-немца. Поэт вошел в анналы мировой литературы под фамилией, от которой он всю жизнь пытался избавиться.

«Биография Фета изобилует драматическими поворотами, – акцентируют в «Бунинке». – Но при этом поэт известен нам, прежде всего, как автор светлых, проникнутых любовью к миру стихотворений. Фет не писал о социальных проблемах или политике, предпочитая сосредоточиться на вечных темах – любви, гармонии и человеческих переживаниях. Поэзия поэта удивительна, музыкальна, поэтому и запоминаются его строки, поэтому и написано столько романсов на его стихи. На слова Фета сочиняли музыку Чайковский и Танеев, Римский-Корсаков и Гречанинов, Балакирев и Рахманинов, Направник и Калинников и многие другие композиторы».

На выставке «Певец любви мечтательной» представлены не только произведения Фета, но и литературно-критические статьи о его жизни и творчестве. Особенный интерес представляют книга Елены Ашихминой «Язык любви, цветов, ночных лучей. А.А. Фет в Орловской губернии» и сборник «Все милое воскресло предо мной…», рассказывающие о местах Орловской области, связанных с жизнью и творчеством Фета.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”