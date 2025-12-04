В Орловской области запретят продажу пиротехники и фейерверков

4.12.2025 | 8:46 Новости, Общество

Ограничение начнет действовать 15 декабря.

Решение принято оперативным штабом, сообщил губернатор Андрей Клычков в ходе вечернего эфира в соцсетях.

«Нам нужно дать возможность Минобороны работать без сбоев, чтобы не создавать ложные условия для работы ПВО», – пояснил глава региона.

Андрей Клычков подчеркнул, что регулярно в воздухе взрываются вражеские беспилотные летательные аппараты.  В таких условиях он рассчитывает, что большинство жителей отнесется к ограничениям «серьезно и с пониманием».

