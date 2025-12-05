Более десяти компаний готовятся к первому публичному размещению акций

Они ожидают благоприятной рыночной конъюнктуры для выхода на IPO.

Спрос со стороны компаний на выход на рынок акций довольно высокий. Об этом заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на 16-м Инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Свыше десяти эмитентов находятся в стадии подготовки к размещению акций.

За последние пять лет заметно выросла доля инвестиционных продуктов в структуре финансовых активов россиян: с 13,5 % до 17 %. Вложения в фондовый рынок составляют 12 % от общего объёма финансовых активов населения. По мере роста доходов и финансовой грамотности граждан этот показатель продолжит увеличиваться.

Частные инвесторы — основной двигатель развития рынка акций. Однако, по словам члена правления ВТБ Виталия Сергейчука, ожидается усиление роли институциональных игроков, в том числе зарубежных. При улучшении геополитической ситуации, по его мнению, первую волну спроса могут сформировать инвесторы из дружественных регионов, прежде всего – с Ближнего Востока. Их интерес традиционно сосредоточен на дивидендных историях, сырьевых активах, инфраструктурных проектах. Иностранные инвесторы ориентируются на качество инфраструктуры и предсказуемость правил игры, подчеркнул эксперт.

Возвращение институциональных игроков способно увеличить глубину спроса и ликвидность на российском рынке акций, а также снизить премию за риск и выровнять мультипликаторы российских акций до конкурентных уровней. Выход на рынок акций открывает перед компаниями доступ к крупным и долгосрочным инвестициям («длинным чекам»), получению профессиональной обратной связи по стратегии и корпоративному управлению, взвешенной оценке бизнеса.

ИА “Орелград”