Более десяти компаний готовятся к первому публичному размещению акций

5.12.2025 | 9:00

Они ожидают благоприятной рыночной конъюнктуры для выхода на IPO.

Спрос со стороны компаний на выход на рынок акций довольно высокий. Об этом заявил член правления ВТБ Виталий Сергейчук на 16-м Инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!». Свыше десяти эмитентов находятся в стадии подготовки к размещению акций.

За последние пять лет заметно выросла доля инвестиционных продуктов в структуре финансовых активов россиян: с 13,5 % до 17 %. Вложения в фондовый рынок составляют 12 % от общего объёма финансовых активов населения. По мере роста доходов и финансовой грамотности граждан этот показатель продолжит увеличиваться.

Частные инвесторы — основной двигатель развития рынка акций. Однако, по словам члена правления ВТБ Виталия Сергейчука, ожидается усиление роли институциональных игроков, в том числе зарубежных. При улучшении геополитической ситуации, по его мнению, первую волну спроса могут сформировать инвесторы из дружественных регионов,  прежде всего – с Ближнего Востока. Их интерес традиционно сосредоточен на дивидендных историях, сырьевых активах, инфраструктурных проектах. Иностранные инвесторы ориентируются на качество инфраструктуры и предсказуемость правил игры, подчеркнул эксперт.

Возвращение институциональных игроков способно увеличить глубину спроса и ликвидность на российском рынке акций,  а также снизить премию за риск и выровнять мультипликаторы российских акций до конкурентных уровней.  Выход на рынок акций открывает перед компаниями доступ к крупным и долгосрочным инвестициям («длинным чекам»), получению профессиональной обратной связи по стратегии и корпоративному управлению, взвешенной оценке бизнеса.

