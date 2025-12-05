Орловское зерно проверили на ГМО

Безопасность и качество зерна и семян оценили в испытательной лаборатории.

Специалисты Орловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» проверили безопасность и качество зерна и семян. Анализ был проведен специалистами Орловской испытательной лаборатории. Основной целью проведенных работ являлось «выявление наличия генно-модифицированных организмов (ГМО) в образцах». В лабораторию было доставлено и исследовано 58 проб: пшеницы, рапса, гороха, риса, ячменя, а также чечевицы.

«Использование современных молекулярно-биологических методов позволило провести точную и надежную идентификацию генетического состава каждого образца, – отметили в ФГБУ «ВНИИЗЖ». – По итогу все имеют отрицательный результат, а значит, соответствуют установленным нормам и не содержат генетических модификаций».

Специалисты отдела карантина растений и качества семян Орловской испытательной лаборатории в свою очередь проверили образцы саженцев фундука, отобранные от партии в количестве 950 штук. Этот посадочный материал был импортирован в Орловскую область из Республики Беларусь. Специалисты лаборатории провели энтомологические, микологические, вирусологические, бактериологические и гельминтологические исследования.

«По итогам экспертиз карантинные объекты не выявлены. Партия саженцев фундука полностью соответствует фитосанитарным требованиям безопасности РФ. На основании полученных данных оформлены соответствующие протоколы», – резюмируют в ФГБУ «ВНИИЗЖ». Тем временем Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областей сообщило, что в текущем году недействительными признаны 927 декларации о соответствии, оформленных на 1,1 миллиона тонн зерна.

«Решения о признании недействительными деклараций приняты на основании контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия в виде наблюдения за соблюдением обязательных требований с использованием ФГИС «Зерно» и данных сайта Росаккредитации, – уточнили в пресс-службе ведомства. – Всего с начала года Управлением Россельхознадзора проведено 580 таких мероприятий. Установлено 635 правонарушений, основным из которых является нарушение порядка реализации и декларирования зерновой продукции».

ИА “Орелград”