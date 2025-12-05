Ипотечный рынок России постепенно восстанавливается

Ключевую роль играют льготные программы, а в перспективе ожидается балансировка сегмента и увеличение объемов кредитования.

В ноябре 2025 года российский рынок ипотечного кредитования показал положительную динамику. Объем выданных ипотечных кредитов достиг 500 млрд рублей (первичное и вторичное жилье). Динамика к октябрю + 3%. В сравнении с ноябрем 2024 произошло увеличение более чем на 90%. Этот разрыв во многом сформирован за счет эффекта «низкой базы», так как в минувшем году рынок перестраивался после завершения массовой программы господдержки.

С начала 2025 года банки выдали более 3,6 трлн рублей ипотечных кредитов. Главным стимулом остается «Семейная ипотека»: в ноябре ее доля в общем объеме продаж составила 68%. В 2025 году ожидается выдача 4,2 трлн рублей жилищных кредитов (в 2024 году — более 4,8 трлн рублей).

На 2026 год прогнозируется рост объемов ипотеки примерно на четверть — до 5,3 трлн рублей. Такова оценка рынка аналитиков ВТБ. По оценкам экспертов, рынок станет более сбалансированным: соотношение государственных и рыночных программ приблизится к паритету (1 льготный кредит : 1 рыночный). Сейчас на один рыночный кредит приходится три льготных.

Руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что рынок ипотеки демонстрирует четкую тенденцию к восстановлению. После падения почти на 40% в 2024 году сжатие рынка в 2025 может замедлиться до 13%.

По данным Отделения Банка России по Орловской области в за первые три квартала 2025 года жители нашего региона заключили 2448 ипотечных договоров на 9,3 млрд рублей. Это на 40% меньше по количеству и на 29% по сумме, чем за аналогичный период прошлого года. Жители нашего региона заключили 958 ипотечных договоров для покупки жилья в новых домах (объем 5 млрд рублей), на вторичном рынке – 1490 договоров (объем менее 4,3 млрд рублей).

