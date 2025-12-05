На Орловщине нарушались права инвалидов

Их выявила прокуратура.

Ведомство установило, что рядом с Глазуновской средней школой отсутствуют необходимые дорожный знак и дорожная разметка. То есть — фактически, не выделана парковка для инвалидов.

В адрес начальника управления поселковой работы администрации Глазуновского района внесли прокурорское представление. Однако ведомство не получило ответ в установленные сроки.

Прокуратура возбудила административное дело. В итоге данное должностное лицо привлекли к ответственности. Чиновника оштрафовали.

«В настоящее время нарушения устранены», – уточнили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»