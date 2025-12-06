В Орловской области стало меньше убийств и разбоев

Тенденцию подметили в областном Управлении МВД.

Региональное Управление МВД России по итогам прошедших 10 месяцев текущего года оценило общественно-политическую ситуацию в регионе как стабильную. Из информационной справки следует, что количество зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 9,9 процента. При этом в ведомстве подчеркивают, что меньше, чем годом ранее, в Орловской области зарегистрировано убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, мошенничеств, в том числе дистанционных, краж всех форм собственности, включая квартирные кражи и угоны транспортных средств.

Что касается раскрываемости, то полиция во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами за 10 месяцев текущего года раскрыла 2375 преступлений, 564 из которых относятся к категории тяжких и особо тяжких. За 10 месяцев было установлено 1847 граждан, совершивших преступления. Кроме того, принятыми мерами оперативно-розыскного характера в отчетном периоде было задержано 183 подозреваемых, скрывшихся от следствия, дознания и суда.

«Одновременно установлено местонахождение 30 лиц из числа пропавших без вести. В период с 15 по 16 октября проведен 2-й этап оперативно-профилактического мероприятия «Розыск», в ходе которого разыскано 12 лиц, находящихся в федеральном розыске, шесть человек, пропавших без вести, двое самовольно ушедших из семей несовершеннолетних», – информирует региональное Управление МВД.

Ранее участники ведомственной коллегии, заседание которой провел прокурор Орловской области Алексей Тимошин, подчеркнули, что работа правоохранительных органов на всех стадиях уголовного судопроизводства должна быть сосредоточена на решении приоритетных задач по защите конституционных прав граждан и неотвратимости привлечения к ответственности виновных. А затягивание сроков расследования уголовных препятствует реализации потерпевшими права на доступ к правосудию в разумный срок.

«Несмотря на принимаемые меры по обеспечению законности в данной сфере, количество нарушений закона, допускаемых органами следствия и дознания, остается значительным, – отметили в пресс-службе прокуратуры Орловской области. – Не всегда своевременно назначаются судебные экспертизы и проводятся необходимые следственные и процессуальные действия в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, что в дальнейшем может повлечь затягивание сроков расследования».

Алексей Тимошин обратил внимание участников заседания на необходимость принятия дополнительных мер по активизации ведомственного контроля и прокурорского надзора в рассматриваемой сфере. А от своих подчиненных, то есть от прокуроров, глава регионального надзорного ведомства потребовал жесткой реакции на грубые факты волокиты.

ИА “Орелград”