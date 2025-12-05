Искусственный интеллект становится частью инвестиционного процесса

Это новый стандарт финансовых услуг, сочетающий персональный подход с технологической точностью.

На 16‑м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!» член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер представил прогноз внедрения ИИ в розничные инвестиции. На горизонте 2–3 лет 45–55 % розничных инвесторов будут эпизодически пользоваться ИИ‑подсказками при выборе инвестиционных продуктов. Порядка 20–30 % станут взаимодействовать с ИИ на регулярной основе. Около 15–25 % доверят ИИ не только подбор инструментов, но и автоматическую ребалансировку портфеля (в рамках заранее заданных параметров).

По словам Брейтенбихера, рост числа частных инвесторов (свыше 30 млн на Московской бирже) сопровождается запросом на упрощение процесса, сокращение времени на принятие решений, снижение эмоциональной вовлеченности. ИИ‑стратегии устраняют барьер «я не эксперт», переводя выбор на уровень данных и алгоритмов. При этом инвестор сохраняет полный контроль над решениями.

Для владельцев крупных активов ИИ не заменяет персонального менеджера, а дополняет его экспертизу, пояснил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. Искусственный интеллект анализирует портфель и выявляет скрытые риски, отслеживает корреляции между активами, проводит стресс‑тесты. Состоятельные инвесторы используют ИИ как «второе мнение» — для проверки продуктов и оценки альтернативных стратегий.

ИА “Орелград”